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В США дайверы нашли потерянное бриллиантовое кольцо

Водолазы из пожарной службы Кембриджа, штат Массачусетс достали со дна реки Чарльз бриллиантовое кольцо чикагской женщины сразу после того, как оно упало в воду. Об этом рассказывает агентство Associated Press.

Линн Эндрюс со своим супругом отдыхали на борту яхты. Женщина сняла кольцо, чтобы нанести солнцезащитный крем, и положила украшение в карман рубашки своего мужа. День был жаркий, и когда муж снял рубашку, кольцо упало в реку.

Пара сообщила о потере команде дайверов, которая патрулировала реку, и в течение пяти минут водолаз Джереми Марраш обнаружил кольцо и вернул его Линн.

К счастью, по словам Марраша, кольцо лежало под углом, из-за чего бриллиант мерцал, когда он освещал фонариком илистое дно реки.

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Тэги: МИР, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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