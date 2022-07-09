Премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание в парламенте из-за протестов

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий в связи с многотысячными протестами, передает газета "Индийский экспресс". "Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал в парламенте экстренное заседание лидеров партий, чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение", - передает газета. Он также призывает спикера созвать весь парламент на экстренное заседание. В субботу на Шри-Ланке проходят многотысячные протестные акции. Некоторые протестующие ворвались в резиденцию президента.

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