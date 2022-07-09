Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии 2022г составила 16,5 млн т, экспорт - 13,4 млн т - Минэнерго

Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана в январе-июне 2022 года составил 13,4 млн тонн, сообщили в субботу в министерстве энергетики страны.
Согласно статданным, в общем объеме экспорта нефти с конденсатом за отчетный период около 12,6 млн тонн пришлось на долю консорциума, 780 тыс. тонн - компании SOCAR.
В Минэнерго отметили, что добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в первом полугодии 2022 года составила 16,5 млн тонн. При этом с блока Азери-Чираг Гюнешли (АЧГ) добыто 10,4 млн тонн нефти, компанией SOCAR - 3,9 млн тонн нефти с конденсатом, конденсата с месторождения Шах-Дениз - 2,2 млн тонн.
За январь-июнь 2022 года в Азербайджане переработано 2,7 млн тонн нефти.
В министерстве сообщили, что с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 июля 2022 года суммарно добыто около 594,8 млн тонн нефти с конденсатом, в том числе с АЧГ - 556,8 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - 38 млн тонн конденсата.
Суммарный экспорт нефти с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз на 1 июня составил 593 млн тонн.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Р.Керимов
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