Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии 2022г составила 16,5 млн т, экспорт - 13,4 млн т - Минэнерго

Экспорт нефти (с конденсатом) из Азербайджана в январе-июне 2022 года составил 13,4 млн тонн, сообщили в субботу в министерстве энергетики страны.

Согласно статданным, в общем объеме экспорта нефти с конденсатом за отчетный период около 12,6 млн тонн пришлось на долю консорциума, 780 тыс. тонн - компании SOCAR.

В Минэнерго отметили, что добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в первом полугодии 2022 года составила 16,5 млн тонн. При этом с блока Азери-Чираг Гюнешли (АЧГ) добыто 10,4 млн тонн нефти, компанией SOCAR - 3,9 млн тонн нефти с конденсатом, конденсата с месторождения Шах-Дениз - 2,2 млн тонн.

За январь-июнь 2022 года в Азербайджане переработано 2,7 млн тонн нефти.

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ и с месторождения Шах-Дениз с момента начала их разработки и на 1 июля 2022 года суммарно добыто около 594,8 млн тонн нефти с конденсатом, в том числе с АЧГ - 556,8 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз - 38 млн тонн конденсата.

Суммарный экспорт нефти с блока АЧГ и конденсата с месторождения Шах-Дениз на 1 июня составил 593 млн тонн.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Р.Керимов