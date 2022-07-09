Азербайджан в I полугодии 2022г увеличил добычу газа на 15,1%, экспорт - на 25,7%

Добыча газа Азербайджана в январе-июне 2022 года составила 23,4 млрд кубометров, что на 15,1% (3,1 млрд кубометров) выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в субботу в министерстве энергетики страны.

Согласно ведомству, в структуре добычи газа на долю компании SOCAR пришлось 3,9 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - 6,9 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 12,6 млрд кубометров природного газа.

В Минэнерго сообщили, что экспорт газа из Азербайджана в январе-июне 2022 года составил 11,2 млрд кубометров (рост на 25,7%). За отчетный период в Турцию было поставлено 4,3 млрд кубометров, Европу - 5,4 млрд кубометров, Грузию - 1,5 млрд кубометров.

При этом по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию в январе-июне 2022 года поставлено около 2,9 млрд кубометров газа. Еще 55 млн кубометров газа в указанный период было поставлено для работы насосных систем нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 июля 2022 года добыто около 197 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - свыше 170 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано более 116 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - свыше 10 млрд кубометров.

Р.Керимов