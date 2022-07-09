Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.07.2022 14:51

Азербайджан в I полугодии 2022г увеличил добычу газа на 15,1%, экспорт - на 25,7%

Добыча газа Азербайджана в январе-июне 2022 года составила 23,4 млрд кубометров, что на 15,1% (3,1 млрд кубометров) выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в субботу в министерстве энергетики страны.

Согласно ведомству, в структуре добычи газа на долю компании SOCAR пришлось 3,9 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - 6,9 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 12,6 млрд кубометров природного газа.

В Минэнерго сообщили, что экспорт газа из Азербайджана в январе-июне 2022 года составил 11,2 млрд кубометров (рост на 25,7%). За отчетный период в Турцию было поставлено 4,3 млрд кубометров, Европу - 5,4 млрд кубометров, Грузию - 1,5 млрд кубометров.

При этом по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию в январе-июне 2022 года поставлено около 2,9 млрд кубометров газа. Еще 55 млн кубометров газа в указанный период было поставлено для работы насосных систем нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 июля 2022 года добыто около 197 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - свыше 170 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано более 116 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров. В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - свыше 10 млрд кубометров.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ, СТАТИСТИКА, МИНЭНЕРГО


Похожие новости


Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии 2022г составила 16,5 млн т, экспорт - 13,4 млн т - Минэнерго Баку и Ашхабад продолжат консультации по сотрудничеству в энергетике Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-мае 2022 года выросло почти на 3% - Шахбазов АИК и Technip Energies Italy S.p.A подписали соглашение о сотрудничестве в области «зеленой» энергетики Минэнерго Азербайджана договорилось с компаниями из Великобритании и ОАЭ развивать «зеленую энергетику» в стране Представитель Госдепа США прибыла в Азербайджан для участия в "Бакинской энергетической неделе"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az