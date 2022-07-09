Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 09.07.2022 15:48

Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Ситуация на азербайджано-армянской границе и в Карабахской экономической зоне была проанализирована в ходе совещания с участием командного состава и офицеров штаба, которое провел министр обороны Азербайджана генерал полковник Закир Гасанов в новом здании штаба на территории Ходжавендского района в Карабахе. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

«На совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что Гасанов дал поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих и повышению бдительности личного состава.

Говоря о Центре операций по кибербезопасности, министр обороны отметил, что «азербайджанская армия использует передовой опыт развитых стран в обеспечении кибербезопасности».

В Минобороны добавили, что в ходе совещания были заслушаны доклады о деятельности новосозданных воинских частей коммандос и даны соответствующие указания об уделении особого внимания их боевой подготовке.

Гасанов дал указания по организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, а также по созданию новой военной инфраструктуры с целью дальнейшего улучшения служебно-боевых и социально-бытовых условий.

Министр обороны в ходе поездки в Ходжавендский район принял участие в открытии нового здания штаба.

Гасанову было доложено о том, что для оперативного управления подразделениями во время боевых действий, а также для обеспечения взаимодействия с другими видами войск в штабе предусмотрены центр управления, оснащенный современными средствами коммуникации и информации, узел связи и другие служебные помещения.

Министр положительно оценил проделанную работу и дал поручения соответствующим лицам по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий военнослужащих, говорится в сообщении.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе Министр обороны Азербайджана заявил об увеличении численности ВС после Второй Карабахской войны Алиев наградил орденами и медалями более 100 военнослужащих ВС Азербайджана Гасанов осмотрел строящиеся военные объекты недалеко от границы с Арменией Гасанов посетил боевые позиции на границе с Арменией Азербайджанские военные отработали на учениях с боевой стрельбой уничтожение целей условного противника

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az