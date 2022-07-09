Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Ситуация на азербайджано-армянской границе и в Карабахской экономической зоне была проанализирована в ходе совещания с участием командного состава и офицеров штаба, которое провел министр обороны Азербайджана генерал полковник Закир Гасанов в новом здании штаба на территории Ходжавендского района в Карабахе. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
«На совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что Гасанов дал поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих и повышению бдительности личного состава.
Говоря о Центре операций по кибербезопасности, министр обороны отметил, что «азербайджанская армия использует передовой опыт развитых стран в обеспечении кибербезопасности».
В Минобороны добавили, что в ходе совещания были заслушаны доклады о деятельности новосозданных воинских частей коммандос и даны соответствующие указания об уделении особого внимания их боевой подготовке.
Гасанов дал указания по организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, а также по созданию новой военной инфраструктуры с целью дальнейшего улучшения служебно-боевых и социально-бытовых условий.
Министр обороны в ходе поездки в Ходжавендский район принял участие в открытии нового здания штаба.
Гасанову было доложено о том, что для оперативного управления подразделениями во время боевых действий, а также для обеспечения взаимодействия с другими видами войск в штабе предусмотрены центр управления, оснащенный современными средствами коммуникации и информации, узел связи и другие служебные помещения.
Министр положительно оценил проделанную работу и дал поручения соответствующим лицам по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий военнослужащих, говорится в сообщении.
Р.Керимов
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