Лидеры партий Шри-Ланки захотели видеть новым президентом спикера парламента

Лидеры партий Шри-Ланки по итогам экстренной встречи в парламенте пришли к консенсусу, что временным президентом страны должен стать спикер парламента, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление оппозиционного депутата Рауфа Хакима.

Встреча состоялась ранее в субботу на фоне многотысячных акций протеста в Коломбо, столице Шри-Ланки. Лидеры партий пришли к выводу, что президента страны Готабаю Раджапаксу и премьера Ранила Викрамасингхе следует призвать подать в отставку.

В то же время лидеры партий достигли консенсуса о том, что спикер парламента должен взять на себя обязанности временного президента и попробовать сформировать переходное правительство.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.