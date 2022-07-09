Премьер Шри-Ланки заявил, что готов уйти в отставку

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что готов уйти в отставку после призыва лидеров партий, сообщает Associated Press.
"В офисе премьер-министра Шри-Ланки заявили, что он согласился уйти в отставку после требований лидеров партий (по итогам совещания - ИФ) в парламенте", - передает агентство.
Ранее сообщалось, что лидеры партий Шри-Ланки по итогам экстренной встречи в парламенте пришли к консенсусу, что временным президентом страны должен стать спикер парламента.
Встреча состоялась ранее в субботу на фоне многотысячных акций протеста в Коломбо, столице Шри-Ланки. Лидеры партий пришли к выводу, что президента страны Готабаю Раджапаксу и премьера Викрамасингхе следует призвать подать в отставку.
В то же время лидеры партий достигли консенсуса о том, что спикер парламента должен взять на себя обязанности временного президента и попробовать сформировать переходное правительство.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.
Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.
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