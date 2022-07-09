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Премьер Шри-Ланки заявил, что готов уйти в отставку

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что готов уйти в отставку после призыва лидеров партий, сообщает Associated Press.

"В офисе премьер-министра Шри-Ланки заявили, что он согласился уйти в отставку после требований лидеров партий (по итогам совещания - ИФ) в парламенте", - передает агентство.

Ранее сообщалось, что лидеры партий Шри-Ланки по итогам экстренной встречи в парламенте пришли к консенсусу, что временным президентом страны должен стать спикер парламента.

Встреча состоялась ранее в субботу на фоне многотысячных акций протеста в Коломбо, столице Шри-Ланки. Лидеры партий пришли к выводу, что президента страны Готабаю Раджапаксу и премьера Викрамасингхе следует призвать подать в отставку.

В то же время лидеры партий достигли консенсуса о том, что спикер парламента должен взять на себя обязанности временного президента и попробовать сформировать переходное правительство.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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Тэги: МИР, ШРИ-ЛАНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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