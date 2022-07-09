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Дальнее зарубежье 09.07.2022 18:33

США выделяют дополнительную гумпомощь Украине на $368 млн

Вашингтон выделяет дополнительную гуманитарную помощь Украине на $368 млн, эти средства пойдут на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом.

В этом транше помощи $288 млн пойдут по линии Госдепартамента, и более $80 млн через Агентство США по международному развитию (USAID).

Средства будут использованы для обеспечения пострадавших продовольствием, питьевой водой, денежной помощью, доступным жильем, неотложной медицинской помощью, а также на логистику и координацию гуманитарных вопросов.

С февраля этого года Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь Украине на сумму более $1,28 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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