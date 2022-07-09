США выделяют дополнительную гумпомощь Украине на $368 млн

Вашингтон выделяет дополнительную гуманитарную помощь Украине на $368 млн, эти средства пойдут на продовольствие, питьевую воду, финансовую и медицинскую помощь, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом.
В этом транше помощи $288 млн пойдут по линии Госдепартамента, и более $80 млн через Агентство США по международному развитию (USAID).
Средства будут использованы для обеспечения пострадавших продовольствием, питьевой водой, денежной помощью, доступным жильем, неотложной медицинской помощью, а также на логистику и координацию гуманитарных вопросов.
С февраля этого года Соединенные Штаты предоставили гуманитарную помощь Украине на сумму более $1,28 млрд.
Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе
В Брюсселе пройдет заседание Совета по сотрудничеству ЕС-Азербайджан
Азербайджан в I полугодии 2022г увеличил добычу газа на 15,1%, экспорт - на 25,7%
Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии 2022г составила 16,5 млн т, экспорт - 13,4 млн т - Минэнерго
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 554,5 млн - университет Хопкинса
Число умерших от COVID-19 во Франции превысило 150 тыс.
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ