США ввели визовые ограничения против 28 кубинцев

США ввели ограничения на въезд на свою территорию для 28 граждан Кубы, в том числе для высокопоставленных членов Коммунистической партии Кубы и сотрудников государственных СМИ, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом.

В заявлении говорится, что санкции против этих лиц вводятся за то, что они "разрешали или способствовали насильственным и несправедливым задержаниям, судебным разбирательствам по сфабрикованным обвинениям и вынесению приговоров к десятилетиям заключения в тюрьме для сотен протестующих".

Также под санкции попали лица, которые работают в государственных СМИ, "которые формулируют и осуществляют политику, ограничивающую возможность кубинцев свободно получать доступ к информации, а также распространяют дезинформацию".