Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Власти Италии в субботу объявили окончательные данные о числе погибших в результате частичного обрушения ледника Мармолада 3 июля: жертвами происшествия стали 11 человек.
Как сообщает агентство Associated Press, личности погибших установлены.
Частичное обрушение ледника в Доломитовых Альпах произошло днем в воскресенье, на границе между областями Трентино-Альто-Адидже и Венето, когда в горах находились десятки туристических групп. Первоначально сообщалось о шести погибших, однако затем были найдены тела других жертв.
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