В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 52,5%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 90 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 695, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 59 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла примерно на 52,5%.

Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 719 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 609 человек (+ 33 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 367 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 157 тестов на коронавирус против 1 тыс. 870 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 984 тыс. 60 тестов на COVID-19.

Р.Керимов