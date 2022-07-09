Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился покинуть свой пост, сообщают в субботу СМИ этой страны со ссылкой на спикера парламента.

В сообщениях указывается, что президент, столкнувшийся с масштабными акциями протеста из-за экономического кризиса, собирается уйти в отставку 13 июля. Он проинформировал об этом решении спикера парламента.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.