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Дальнее зарубежье 09.07.2022 23:00

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса согласился покинуть свой пост, сообщают в субботу СМИ этой страны со ссылкой на спикера парламента.

В сообщениях указывается, что президент, столкнувшийся с масштабными акциями протеста из-за экономического кризиса, собирается уйти в отставку 13 июля. Он проинформировал об этом решении спикера парламента.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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Тэги: МИР, ШРИ-ЛАНКА, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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