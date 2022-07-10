Экс-министр здравоохранения и бывший глава МИД поборются за пост премьера Великобритании

Бывший глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант вступают в гонку за пост премьер-министра, сообщает The Telegraph.
"Саджид Джавид и Джереми Хант поставили снижение налогов в центр борьбы за Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра - ИФ), оба члена парламента выдвинули свои кандидатуры в (интервью - ИФ) The Telegraph с обещаниями сократить корпоративный налог", - говорится в статье.
Накануне британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что не будет бороться за пост лидера Консервативной партии, который станет главой правительства.
В пятницу о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра объявил бывший глава Минфина Британии Риши Сунак.
Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.
Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.
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