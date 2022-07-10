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Происшествия 10.07.2022 09:59

Следовавший из Баку в Москву самолет AZAL прервал полет по технической причине

Следовавший из Баку в Москву самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по технической причине прервал полет и вернулся в аэропорт вылета, сообщили в воскресенье в пресс-службе AZAL.

«Капитан рейса J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково) Airbus A340 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) принял решение вернуться в аэропорт по технической причине. Самолет Airbus A340 благополучно приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в 09:11 (08:11 мск - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пассажиры задержанных рейсов Баку-Москва и Москва-Баку будут размещены в отеле и обеспечены всем необходимым до разрешения технических проблем у воздушного судна.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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