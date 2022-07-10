Госсекретарь США посетит Японию

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен на следующей неделе посетить Японию, чтобы по случаю трагической гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выразить соболезнования японским лидерам и народу страны, сообщил американский госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен отправится в Токио, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и встретиться с высокопоставленными японскими официальными лицами", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.
Дипломат отметил, что "американо-японский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и никогда не был сильнее".
Похороны Абэ назначены на 12 июля. Он был смертельно ранен 8 июля во время выступления на митинге, доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.
Блинкен находится в Таиланде с визитом после участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 на индонезийском острове Бали.
Гасанов открыл новый военный госпиталь в Карабахе
Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе
В ЕК оценили стоимость газа, поставленного из Азербайджана в Европу в I квартале 2022г
Азербайджан в I полугодии 2022г увеличил добычу газа на 15,1%, экспорт - на 25,7%
Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии 2022г составила 16,5 млн т, экспорт - 13,4 млн т - Минэнерго
В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек
Korean Air назвала причину экстренной посадки своего самолета в Баку
В КНДР число заболевших лихорадкой третий день подряд составило менее 2 тысяч за сутки
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ