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Дальнее зарубежье 10.07.2022 10:40

Госсекретарь США посетит Японию

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен на следующей неделе посетить Японию, чтобы по случаю трагической гибели бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выразить соболезнования японским лидерам и народу страны, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен отправится в Токио, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и встретиться с высокопоставленными японскими официальными лицами", - говорится в заявлении представителя госдепа Неда Прайса.

Дипломат отметил, что "американо-японский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и никогда не был сильнее".

Похороны Абэ назначены на 12 июля. Он был смертельно ранен 8 июля во время выступления на митинге, доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей.

Блинкен находится в Таиланде с визитом после участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G20 на индонезийском острове Бали.

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Тэги: МИР, США, ЯПОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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