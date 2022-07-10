В КНДР число заболевших лихорадкой третий день подряд составило менее 2 тысяч за сутки. Об этом в субботу сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, за сутки симптомы лихорадки выявили у более 1590 человек. Общее число заразившихся с конца апреля составило свыше 4,76 млн человек, за это время от болезни умерли 74 инфицированных.
"Ренхап" отмечает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.
12 мая Пхеньян сообщил о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусной инфекцией. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев COVID-19.
На прошлой неделе органы здравоохранения Северной Кореи пришли к выводу, что первые случаи заболевания коронавирусом в стране возникли в районе рядом с межкорейской границей.
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