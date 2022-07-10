Гасанов открыл новый военный госпиталь в Карабахе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нового военного госпиталя на территории Ходжавендского района в Карабахе, сообщили в в воскресенье в министерстве обороны Азербайджана.
«Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового военного госпиталя на территории Ходжавендского района», - говорится в сообщении военного ведомства.
Главе Минобороны доложили, что военный госпиталь на 250 коек занимает площадь около 4 гектаров. Здесь построены здание штаба, одноэтажный корпус патологоанатомии, кислородные и трансформаторные помещения для бесперебойного снабжения кислородом, предусмотрены резервуар для водоснабжения, продовольственные и вещевые склады, солдатская столовая, банно-прачечный комплекс, котельная, автопарк и контрольно-пропускной пункт.
Отмечается, что в военном госпитале имеется трехэтажный лечебно-диагностический корпус, где сосредоточены банк крови, лаборатории, лечебные палаты, операционные, реанимационная на шесть человек, хирургические и операционные блоки, склад медицинских принадлежностей, приемное отделение, залы приема пищи для проходящих лечение, аптека, отделения и кабинеты стоматологии, офтальмологии, промывки и дезинфекции, отоларингологии, рентгеновской и компьютерной томографии, эндоскопии и дерматологии.
В палатах, оснащенных современным оборудованием, производимых в развитых странах мира, имеются все условия для оказания медицинского обслуживания военнослужащим и их лечения на высоком уровне.
Госпиталь оснащен установкой биологической очистки, системой UPS для бесперебойного обеспечения хирургических операций, резервной генераторной установкой, системами водоснабжения, отопления и другими коммуникационными системами. В целях эвакуации для последующего оказания неотложной медицинской помощи на территории госпиталя построена вертолетная площадка, говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что Гасанов также принял участие в церемонии открытия новых жилых зданий для медицинского персонала и членов их семей на территории военного госпиталя.
Р.Керимов
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