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Байден назвал одной из целей поездки на Ближний Восток поиск союзников против России

Президент США Джо Байден в своей статье, написанной для Washington Post, признался, что в ходе поездки на Ближний Восток он постарается расширить круг стран, которые поддержат Америку в противостоянии с Россией и помогут победить в конкуренции с Китаем.

Байден подчеркнул, что его работа заключается в том, "чтобы сохранить нашу страну сильной и безопасной". Для этого США должны противостоять России, превзойти Китай, заняв наилучшую позицию на Ближнем Востоке, "и работать для большей стабильности" в этом регионе, пояснил американский лидер.

Байден добавил, что для максимальной реализации поставленных целей "мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на результаты" политики Соединенных Штатов.

Он также отметил, что "более безопасный и интегрированный Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях".

"Его водные пути имеют большое значение для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения воздействия на мировые поставки действий России в Украине", - подчеркнул американский президент.

Байден сообщил, что в настоящее время американские и саудовские эксперты "работают (...), с другими странами-производителями нефти из ОПЕК чтобы помочь стабилизировать нефтяные рынки".

Визит Байдена запланирован на 13-16 июля.

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Тэги: США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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