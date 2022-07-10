В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3,4 тыс. случаев, госпитализированы 748 человек, скончались 39 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 10 июля в РФ выявлено 3 398 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 748 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,5%", - сообщили в оперштабе.
Там уточнили, что увеличение количества госпитализаций произошло в 11 субъектах РФ, снижение отмечено в 58 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 регионах.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 39 человек, накануне штаб сообщал о 45 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 3 тыс. 539 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 141. До этого в течение четырех дней отмечался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"Выздоровели за сутки 2 496 человек, или на 19,1% меньше в сравнении с 9 июля", - добавили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 462 тыс. 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 тыс. 583 умерших и 17 млн 888 тыс. 560 выздоровевших.
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