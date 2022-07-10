Трех человек задержали по подозрению в поджоге резиденции премьера Шри-Ланки

Трех человек задержали по подозрению в поджоге резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе в субботу, сообщает издание Ada Derana.

Полиция устанавливает, был ли еще кто-то причастен к происшествию.

Как сообщалось, резиденцию премьера подожгли в субботу вечером, спустя несколько часов после того, как он заявил о готовности уйти с поста на фоне экономического и политического кризиса.

Вечером в субботу стало известно, что президент Готабая Раджапакса намерен уйти в отставку 13 июля.