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Дальнее зарубежье 10.07.2022 14:00

Трех человек задержали по подозрению в поджоге резиденции премьера Шри-Ланки

Трех человек задержали по подозрению в поджоге резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе в субботу, сообщает издание Ada Derana.

Полиция устанавливает, был ли еще кто-то причастен к происшествию.

Как сообщалось, резиденцию премьера подожгли в субботу вечером, спустя несколько часов после того, как он заявил о готовности уйти с поста на фоне экономического и политического кризиса.

Вечером в субботу стало известно, что президент Готабая Раджапакса намерен уйти в отставку 13 июля.

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Тэги: МИР, ШРИ-ЛАНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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