Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.07.2022 14:30

Евросоюз призвал стороны конфликта в Шри-Ланке к сотрудничеству

В ЕС изучают возможности помочь населению Шри-Ланки в складывающейся в стране обстановке политического и экономического кризиса, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС оценивает доступные варианты для дальнейшего усиления своей поддержки населению Шри-Ланки", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в воскресенье в Брюсселе.

В нем отмечается, что Евросоюз "призывает все стороны сотрудничать и сосредоточиться на мирном, демократическом и упорядоченном урегулировании".

В Брюсселе считают, что "все партийные лидеры несут ответственность за то, чтобы проложить путь к разрешению нынешнего кризиса и вернуться к нормальной жизни".

"ЕС внимательно следит за развитием событий в Шри-Ланке", - сказано в сообщении представителя ЕВС.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами, в итоге которых есть человеческие жертвы и нанесен существенный материальный ущерб.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ШРИ-ЛАНКА, ЕС


Похожие новости


Трех человек задержали по подозрению в поджоге резиденции премьера Шри-Ланки Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов Протестующие на Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента Президент Шри-Ланки вновь объявил режим ЧС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az