Баку назвали самой недорогой столицей для жизни на Южном Кавказе

Самой недорогой для жизни столицей на Южном Кавказе является Баку. К такому выводу пришли составители исследования стоимости жизни в 510 городах мира, опубликованного сервисом Numbeo.

В рейтинге стоимость жизни в городах планеты сравнили с Нью-Йорком (чем выше место, тем дороже проживание).

В итоге Баку расположился на 455-м месте, Тбилиси - на 393-м, Ереван - на 353-м.

Самой дорогой столицей на постсоветском пространстве признан Таллин (269-я позиция), замкнула первую тройку Москва (287-е место).

Рига располагается на 292-й ступени, Вильнюс - на 307-й, Киев - на 407-й, Кишинев - на 453-й, Ташкент - на 465-й, Нур-Султан - на 475-й, Минск - на 476-й.

Самой недорогой столицей на постсоветском пространстве считается Бишкек (477-е место).

Самым дорогим городом для жизни признан Гамильтон (Бермудские острова), самым недорогим - Пешавар (Пакистан).

Р.Керимов