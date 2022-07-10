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Пятнадцать человек погибли в результате стрельбы на окраине Йоханнесбурга

Пятнадцать человек, по уточненным данным, стали жертвами стрельбы в тауншипе Соуэто на окраине Йоханнесбурга, сообщает агентство Associated Press в воскресенье.

Число госпитализированных пострадавших не уточняется, но известно, что некоторые из них находятся в критическом состоянии. Ранее в воскресенье агентство сообщало о 14 погибших и четверых раненых.

По предварительным данным полиции, группа нападавших подъехала к заведению в субботу вечером и открыла беспорядочную стрельбу, посетители бара пытались спастись бегством.

Начато расследование, мотивы нападения устанавливаются.

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Тэги: МИР, ЮАР, ИНЦИДЕНТ, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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