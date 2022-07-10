В Азербайджане более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 37 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 732, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 90 случаев. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане снизилась более чем вдвое - в 2,4 раза.

Третий день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 719 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 644 человек (+ 35 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 369 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 18 тестов на коронавирус против 2 тыс. 157 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 986 тыс. 78 тестов на COVID-19.

Р.Керимов