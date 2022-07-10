ЕС помогает Португалии справиться с лесными пожарами

Евросоюз мобилизует свои противопожарные средства, чтобы помочь Португалии в борьбе с лесными пожарами, сообщила в воскресенье Европейская комиссия (ЕК).

"Нашим быстрым ответом на запрос Португалии о помощи Евросоюз демонстрирует свою полную солидарность в борьбе с разрушительными лесными пожарами в центральной части этой страны. Я благодарю Испанию за быструю мобилизацию двух пожарных самолетов через RescEU сегодня утром", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что Португалия активировала механизм гражданской защиты ЕС, чтобы запросить экстренную помощь в связи с лесными пожарами. В ответ ЕК выделила в воскресенье два пожарных самолета Canadair из своего флота RescEU, размещенного в Испании.

Эти самолеты поддерживают португальские службы быстрого реагирования в пострадавших районах, сообщается в коммюнике ЕК.

Кроме того, 8 июля Португалия задействовала службу экстренного картографирования Copernicus ЕС в связи с лесными пожарами, охватившими районы Лейрия и Сантарен. Эти карты помогают португальской стороне оценивать воздействие и ущерб от пожаров.

Механизм гражданской защиты учрежден Евросоюзом в 2001 году. Им управляет в Брюсселе Центр координации реагирования на чрезвычайные ситуации. На сегодня в этом механизме участвуют все страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория и Турция.

RescEU - резерв и спасательный компонент механизма гражданской защиты ЕС.