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Дальнее зарубежье 11.07.2022 09:10

Точка зрения ЕС на российскую военную операцию на Украине на встрече G20 не возобладала - Боррель

На встрече министров иностранных дел G20, состоявшейся на острове Бали, были представлены различные взгляды на российскую военную операцию на Украине, но точка зрения Евросоюза пока не возобладала, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше, - написал он в воскресенье в своем блоге. - Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия".

Он считает, что ЕС должен проявить солидарность с Украиной, помогая конкретным и видимым образом тем, кто больше всего пострадал от последствий военных действий, но так или иначе обращается за помощью к России.

"Главный вывод заключается в том, что в абстрактных терминах все согласны с необходимостью многосторонности и защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Но... жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам", - написал Боррель.

Он еще раз подчеркнул, что продовольственный кризис вызван не ЕС или международными санкциями, что ЕС не запрещает импорт российских сельскохозяйственных товаров или удобрений, их оплату. Глава дипломатии ЕС отметил, что именно военные действия резко усугубляют продовольственный кризис. То же, по его мнению, касается энергетического кризиса.

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Тэги: ЕС, G20, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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