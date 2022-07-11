Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") - в понедельник утром остановится на плановое обслуживание.

По графику оно должно продлиться до утра 21 июля.

Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран - производителей, потребителей, транзитеров.

Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.