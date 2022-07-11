Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") - в понедельник утром остановится на плановое обслуживание.
По графику оно должно продлиться до утра 21 июля.
Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран - производителей, потребителей, транзитеров.
Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.
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