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ТЭК 11.07.2022 09:01

Главный маршрут экспорта российского газа "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля

Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") - в понедельник утром остановится на плановое обслуживание.

По графику оно должно продлиться до утра 21 июля.

Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановки синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран - производителей, потребителей, транзитеров.

Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ОБСЛУЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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