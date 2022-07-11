Цены на нефть снижаются

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сигналов очередного роста заболеваемости коронавирусом в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $106,32 за баррель, что на $0,7 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $2,37 (2,3%), до $107,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,86 за баррель, что на $0,93 (0,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов поднялась на $2,06 (2%), до $104,79 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

По мнению экспертов, любое увеличение добычи Саудовской Аравии может произойти лишь в рамках соглашения ОПЕК+. Однако есть вариант, что Эр-Рияд и ОАЭ будут компенсировать недостаток добычи других стран ОПЕК, в том числе, Нигерии и Анголы, отмечают в RBC,