В Эстонии вступает в силу запрет на ввоз и вывоз в Россию подсанкционных товаров

В Эстонии в понедельник вступает в силу запрет на ввоз в Россию и вывоз из России подсанкционных товаров, который распространяется и на частных лиц.
"Запрет связан с принятыми ЕС санкциями", - отмечается в сообщении налогово-таможенного департамента.
В обнародованном длинном перечне запрещенных к ввозу товаров числятся такие крепкие спиртные напитки, как водка, джин, ликеры и др., старая и новая мебель и ее части, древесина и изделия из нее, новые пневматические шины, цемент, икра, такая новая или использованная тара как стеклянные бутылки и банки и т.д.
В свою очередь, в Россию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки, бытовую электронику стоимостью более 750 евро (смартфоны, ноутбуки и др.) и другие предметы стоимостью более 300 евро. Ограничение не распространяется на личные вещи, включая используемый смартфон, ценную сумочку, верхнюю одежду и т.д.
Департамент призвал людей серьезно отнестись к этому вопросу и тщательно проверять, что они покупают в Российской Федерации и что собираются взять с собой в поездку в РФ, учитывать более жесткие ограничения, чтобы избежать дальнейших проблем.
Он также напоминает, что нарушение международных санкций частными лицами наказывается штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет. То же правонарушение, совершенное юридическим лицом, наказывается денежным штрафом.
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