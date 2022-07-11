Глава МИД Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс присоединилась к борьбе за место премьер-министра королевства.

"Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что я могу руководить, добиваться результатов и принимать трудные решения. У меня есть четкое видение того, где мы должны быть, а также опыт и решимость, чтобы привести нас туда", - написала Трасс в статье для газеты Telegraph.

В ней она заявила, что на посту министра иностранных дел "помогла возглавить международную реакцию" на спецоперацию РФ на Украине, а также "представила жесткий пакет санкций" в отношении России.

Трасс пообещала с приходом к власти сразу же начинать снижать налоги.

"Я бы начала снижать налоги с первого дня, чтобы принять немедленные меры, чтобы помочь людям справиться со стоимостью жизни", - написала она.

Среди других кандидатов на должность главы Консервативной партии и британского премьера - канцлер казначейства Надим Захави, министр транспорта Грант Шаппс, бывший глава Минфина Риши Сунак, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, генеральный прокурор Суэлла Браверман, экс- министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт.

Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.