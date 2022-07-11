Глава МИД Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс присоединилась к борьбе за место премьер-министра королевства.
"Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что я могу руководить, добиваться результатов и принимать трудные решения. У меня есть четкое видение того, где мы должны быть, а также опыт и решимость, чтобы привести нас туда", - написала Трасс в статье для газеты Telegraph.
В ней она заявила, что на посту министра иностранных дел "помогла возглавить международную реакцию" на спецоперацию РФ на Украине, а также "представила жесткий пакет санкций" в отношении России.
Трасс пообещала с приходом к власти сразу же начинать снижать налоги.
"Я бы начала снижать налоги с первого дня, чтобы принять немедленные меры, чтобы помочь людям справиться со стоимостью жизни", - написала она.
Среди других кандидатов на должность главы Консервативной партии и британского премьера - канцлер казначейства Надим Захави, министр транспорта Грант Шаппс, бывший глава Минфина Риши Сунак, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, генеральный прокурор Суэлла Браверман, экс- министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт.
Накануне британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.
Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.
Гасанов открыл новый военный госпиталь в Карабахе
Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе
Французские энергоемкие компании переходят на мазут во избежание остановки из-за дефицита газа
Главный маршрут экспорта российского газа "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля
Число случаев COVID-19 в мире превысило 555,4 млн - университет Хопкинса
Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ