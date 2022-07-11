Байден в ходе визитов на Ближний Восток объявит о выделении палестинским больницам $100 млн

В ходе своего ближневосточного турне на текущей неделе президент США Джо Байден намерен объявить о выделении палестинским больницам в Восточном Иерусалиме помощи в размере $100 млн, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
Портал, ссылаясь на информированные источники, отмечает, что администрация Байдена обратилась к Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Катару и Израилю с просьбой также предоставить финансовую помощь палестинским медучреждениям. В субботу ОАЭ объявили о пожертвовании $25 млн больнице Макассед в Восточном Иерусалиме. Саудовская Аравия, Катар и Израиль еще не ответили на призыв США.
Обращение США к трем странам Персидского залива о предоставлении помощи "является частью попытки привлечь их к более активному участию в урегулировании израильско-палестинского конфликта", пишет Axios.
Администрация Байдена, говорится в публикации, "надеется, что ситуация начнет меняться к лучшему и процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами пойдет также на пользу палестинцам".
Axios напоминает, что в сентябре 2018 года администрация предыдущего президента - Дональда Трампа - сократила помощь больницам в Восточном Иерусалиме на $25 млн в качестве одного из шагов давления за отказ палестинской администрации вести переговоры с США по поводу решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
Визит Байдена в Израиль, на Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию запланирован на 13-16 июля.
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