На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,8

На юге Грузии в понедельник утром произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Как сообщили журналистам в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение было зафиксировано в 7:36 утра по тбилисскому времени (6:36 мск).
По данным центра, эпицентр располагался в районе села Самеба (находится на границе краев Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети).
В центре отметили, что позже в 9:10 в том же районе был зафиксирован повторный толчок магнитудой 4,5.
Сообщений о каких-либо разрушениях на данном этапе не поступало.
Гасанов открыл новый военный госпиталь в Карабахе
Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе
Французские энергоемкие компании переходят на мазут во избежание остановки из-за дефицита газа
Главный маршрут экспорта российского газа "Северный поток" остановится на плановое обслуживание до 21 июля
Число случаев COVID-19 в мире превысило 555,4 млн - университет Хопкинса
Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ