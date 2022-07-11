На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,8

На юге Грузии в понедельник утром произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как сообщили журналистам в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение было зафиксировано в 7:36 утра по тбилисскому времени (6:36 мск).

По данным центра, эпицентр располагался в районе села Самеба (находится на границе краев Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети).

В центре отметили, что позже в 9:10 в том же районе был зафиксирован повторный толчок магнитудой 4,5.

Сообщений о каких-либо разрушениях на данном этапе не поступало.