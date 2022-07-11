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Регион 11.07.2022 10:00

На юге Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,8

На юге Грузии в понедельник утром произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как сообщили журналистам в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение было зафиксировано в 7:36 утра по тбилисскому времени (6:36 мск).

По данным центра, эпицентр располагался в районе села Самеба (находится на границе краев Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети).

В центре отметили, что позже в 9:10 в том же районе был зафиксирован повторный толчок магнитудой 4,5.

Сообщений о каких-либо разрушениях на данном этапе не поступало.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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