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Дальнее зарубежье 11.07.2022 11:15

Рост цен на мясо и сахар за последний месяц ощутили около 40% россиян - опрос

Рост цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 43% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что о заметном подорожании сахара за данный период говорят 40% сограждан, на молоко и молочную продукцию - 38% респондентов, на рыбу и морепродукты - 35% участников опроса, на хлеб и хлебобулочные изделия - 34% респондентов.

Ощутимый рост цен на растительное масло за последний месяц ощутил почти каждый третий (32%), на яйца и плодоовощную продукцию - по 28% опрошенных, отмечают социологи.

По данным ФОМ, заметный рост цен на алкогольные напитки отмечают 15% россиян.

Всероссийский опрос был проведён 1-3 июня 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.

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Тэги: РОССИЯ, ПРОДУКТЫ, ЦЕНЫ, РОСТ


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