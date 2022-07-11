Рост цен на мясо и сахар за последний месяц ощутили около 40% россиян - опрос

Рост цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 43% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.
Результаты исследования показывают, что о заметном подорожании сахара за данный период говорят 40% сограждан, на молоко и молочную продукцию - 38% респондентов, на рыбу и морепродукты - 35% участников опроса, на хлеб и хлебобулочные изделия - 34% респондентов.
Ощутимый рост цен на растительное масло за последний месяц ощутил почти каждый третий (32%), на яйца и плодоовощную продукцию - по 28% опрошенных, отмечают социологи.
По данным ФОМ, заметный рост цен на алкогольные напитки отмечают 15% россиян.
Всероссийский опрос был проведён 1-3 июня 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.
Гасанов открыл новый военный госпиталь в Карабахе
Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе
"ЮТэйр" увеличил число рейсов из Москвы в Гянджу до 5 в неделю
Суд заменил запрет на перевалку нефти КТК штрафом в 200 тыс. руб
Экономисты оценивают вероятность рецессии в еврозоне в 45% - опрос Bloomberg
Число случаев COVID-19 в мире превысило 555,4 млн - университет Хопкинса
Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ