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Здравоохранение 11.07.2022 10:13

Число случаев COVID-19 в мире превысило 555,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 555 млн 444 тыс. 919, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 351 тыс. 175 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 88 млн 593 тыс. 875 и 1 млн 20 тыс. 861.

Индия - 43 млн 639 тыс. 329 и 525 тыс. 454.

Бразилия - 32 млн 896 тыс. 464 и 673 тыс. 610.

По Франции, Германии и Великобритании данные на утро воскресенья и понедельника не обновлялись.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 817,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 124, Франции - 2 тыс. 288, Германии - 1 тыс. 682, Великобритании - 2 тыс. 634. Данные по США не приводятся.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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