Рост потребительских цен в Китае в июне ускорился до максимума с июля 2020 года в связи со скачком стоимости продуктов питания.
Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,5% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. В мае рост составил 2,1%.
Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,4%, по данным Trading Economics.
Рост цен на продукты питания ускорился до максимальных за 21 месяц 2,9% по сравнению с 2,3% в мае. В частности, стоимость свинины подскочила на 6% после падения на 21,1% месяцем ранее.
Непродовольственные товары подорожали на 2,5% (2,1% месяцем ранее). Транспортные и телекоммуникационные услуги выросли в цене на 8,5%, коммунальные услуги - на 0,8%, одежда и обувь - на 0,6%, товары и услуги для дома - на 1,5%, медицинские услуги - на 0,7%.
Потребительские цены в июне по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, в то время как в мае они уменьшились на 0,2%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 0,1%.
Между тем рост цен производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце замедлился до минимальных за 15 месяцев 6,1% по сравнению с 6,4% в мае. Аналитики в среднем ожидали подъема на 6%.
Относительно предыдущего месяца индекс PPI не изменился, в мае он вырос на 0,1%.
В январе-июне цены производителей увеличились на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года.
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