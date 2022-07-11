Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (его также называют "Северный поток 1") - остановился для планового обслуживания, свидетельствуют актуальные данные европейских газотранспортных операторов.

Первые два часа новых газовых суток газопровод продолжал поставлять газ на уровне предыдущих периодов.

По графику плановый ремонт должен продлиться до утра 21 июля.

Техническое обслуживание с полной остановкой работы проводится на объектах газовой отрасли как правило раз в год. Профилактические остановы синхронизируются по всей цепочке добычи и логистики газа - от месторождения до конечного потребителя. Этот график согласуется газотранспортными операторами многих стран - производителей, потребителей, транзитеров. Сроки этого ремонта были опубликованы в сентябре прошлого года и с тех пор не менялись.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Заявка "Газпрома" на транзит газа по Украине осталась на уровне предыдущих дней. "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на понедельник в объеме 41,1 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в воскресенье был 40,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,4 млн куб. м на 11 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

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