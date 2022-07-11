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Регион 11.07.2022 12:00

Electrolux Professional уходит из РФ, передает российские операции местному менеджменту

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность в РФ и передает российские операции местному менеджменту.

В результате компания зафиксирует разовые расходы в размере 35 млн шведских крон ($3,3 млн), которые будут отражены в ее отчетности за второй квартал 2022 года.

"Оценивая продолжение нашей работы в России, мы пришли к заключению, что в текущей ситуации она невозможна", - говорится в пресс-релизе компании.

"Electrolux Professional уважает все санкции и меры экспортного контроля в отношении России. В результате продолжающейся войны и санкций мы полагаем, что не сможем продавать и обслуживать нашу продукцию в РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - заявил президент и CEO компании Альберто Заната.

"Поэтому мы посчитали, что контролируемая передача российского подразделения местному менеджменту является лучшим способом обеспечения соблюдения санкций компанией и ответственного завершения отношений с нашими коллегами в России", - отметил Заната, слова которого приводятся в пресс-релизе.

На долю России пришелся примерно 1% продаж Electrolux Professional в 2021 году, число сотрудников подразделения в РФ составляет 25 человек.

Помимо разовых расходов в 35 млн крон, уход из России не окажет серьезного влияния на прибыль или рентабельность операций, отмечают в Electrolux Professional.

Акции Electrolux теряют в цене 0,2% в ходе торгов в Стокгольме в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 33%.

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Тэги: РОССИЯ, ELECTROLUX, УХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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