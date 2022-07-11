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Дальнее зарубежье 11.07.2022 12:38

Президент Шри-Ланки проинформировал премьера о своей отставке

Глава правительства Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе подтвердил журналистам, что получил от президента страны документы, подтверждающие отставку главы государства, сообщает в понедельник Times of India.

"Как планировалось ранее, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе об отставке", - передает Times of India.

Тысячи протестующих устроили в минувшие выходные масштабные акции в столице страны - Коломбо. Они ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы президент и премьер-министр ушли в отставку.

Позже протестующие ворвались в резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Протестующие заявили, что останутся в домах президента и премьер-министра, до тех пор, пока те официально не уйдут в отставку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками и поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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