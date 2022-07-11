Президент Шри-Ланки проинформировал премьера о своей отставке

Глава правительства Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе подтвердил журналистам, что получил от президента страны документы, подтверждающие отставку главы государства, сообщает в понедельник Times of India.
"Как планировалось ранее, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса проинформировал премьер-министра Ранила Викрамасингхе об отставке", - передает Times of India.
Тысячи протестующих устроили в минувшие выходные масштабные акции в столице страны - Коломбо. Они ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы президент и премьер-министр ушли в отставку.
Позже протестующие ворвались в резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе.
Протестующие заявили, что останутся в домах президента и премьер-министра, до тех пор, пока те официально не уйдут в отставку.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками и поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.
Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.
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