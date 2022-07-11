Лукашенко и Путин по телефону обсудили вопросы обороны, калининградский транзит

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы обороны Союзного государства, ход военной операции на Украине и ряд экономических вопросов, включая калининградский транзит, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Серьезно и обстоятельно главы государств обсудили тематику калининградского транзита - эта тема во время беседы стала одной из основных. Также лидеры обсудили ход специальной военной операции. Детально остановились и на ситуации на постсоветском пространстве", - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что одной из центральных тем, обсуждение которой заняло много времени, стали поставки российских энергоносителей в Европу.

По данным пресс-службы, важными темами беседы стали также поставки белорусских товаров через порты Санкт-Петербурга и строительство белорусского порта в Бронке. Кроме того, в развитие недавних переговоров президенты Белоруссии и России продолжили обсуждение вопросов обеспечения обороны и безопасности двух стран.

Главы государств также затронули иные вопросы двусторонних отношений, в том числе график предстоящих встреч, отметили в пресс-службе.

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" отмечает, что разговор Лукашенко и Путина продолжался 40 минут.