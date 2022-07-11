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ТЭК 11.07.2022 14:10

Суд заменил запрет на перевалку нефти КТК штрафом в 200 тыс. руб

Краснодарский краевой суд в понедельник, 11 июля, приостановил запрет на перевалку нефти Каспийским трубопроводным консорциумом, заменив запрет на штраф в размере 200 тыс. рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Постановление вступило в законную силу.

Как сообщалось, по решению Приморского районного суда Новороссийска от 6 июля 2022 года КТК должен был приостановить деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Консорциум направил в суд ходатайство с просьбой приостановить исполнение решения до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление.

Как сообщалось, в мае Ространснадзор выявил у КТК несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти и впоследствии в суде потребовал приостановить деятельность консорциума для устранения данных нарушений.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

На текущей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне возможной приостановки деятельности КТК поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в целях диверсификации поставок казахстанской нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Еп от фф ааз

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Тэги: РОССИЯ, КТК, СУД, РЕШЕНИЕ


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