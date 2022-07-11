Суд заменил запрет на перевалку нефти КТК штрафом в 200 тыс. руб

Краснодарский краевой суд в понедельник, 11 июля, приостановил запрет на перевалку нефти Каспийским трубопроводным консорциумом, заменив запрет на штраф в размере 200 тыс. рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Постановление вступило в законную силу.
Как сообщалось, по решению Приморского районного суда Новороссийска от 6 июля 2022 года КТК должен был приостановить деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Консорциум направил в суд ходатайство с просьбой приостановить исполнение решения до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление.
Как сообщалось, в мае Ространснадзор выявил у КТК несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти и впоследствии в суде потребовал приостановить деятельность консорциума для устранения данных нарушений.
КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.
На текущей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне возможной приостановки деятельности КТК поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в целях диверсификации поставок казахстанской нефти.
Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
Еп от фф ааз
Гасанов открыл новый военный госпиталь в Карабахе
Военные проанализировали на совещании в Карабахе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть в Карабахе
Число случаев COVID-19 в мире превысило 555,4 млн - университет Хопкинса
Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Ситуация с COVID-19 в РФ спокойная - глава Минздрава
Байден ждет от Саудовской Аравии увеличения добычи нефти, но ее влияние на рынок ограничено
Минфин Израиля ожидает, что визит Байдена приведет к созданию на Ближнем Востоке общего рынка с участием Эр-Рияда
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ