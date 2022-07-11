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Регион 11.07.2022 14:45

Ситуация с COVID-19 в РФ спокойная - глава Минздрава

В ряде стран в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом; ситуация с COVID-19 в России спокойная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В ряде стран сегодня идёт подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Пока по стране ситуация, в целом, спокойная, но беспокоиться о своём здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет", - сказал Мурашко журналистам в понедельник.

Министр настоятельно рекомендовал лицам старше 65 лет пройти ревакцинацию через полгода.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что возобновлены профилактические медицинские мероприятия. "Мы возобновили в полном объеме профилактические мероприятия, диспансеризацию населения", - сказал он.

По данным оперативного штаба, обнародованных в понедельник, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил около 3,1 тыс. случаев, госпитализированы 634 человека, скончались 38 пациентов с COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 3 тыс. 398 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 301.

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Тэги: РОССИЯ, COVID, СИТУАЦИЯ, МУРАШКО


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