Ситуация с COVID-19 в РФ спокойная - глава Минздрава

В ряде стран в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом; ситуация с COVID-19 в России спокойная, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В ряде стран сегодня идёт подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Пока по стране ситуация, в целом, спокойная, но беспокоиться о своём здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет", - сказал Мурашко журналистам в понедельник.
Министр настоятельно рекомендовал лицам старше 65 лет пройти ревакцинацию через полгода.
Кроме того, глава Минздрава отметил, что возобновлены профилактические медицинские мероприятия. "Мы возобновили в полном объеме профилактические мероприятия, диспансеризацию населения", - сказал он.
По данным оперативного штаба, обнародованных в понедельник, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил около 3,1 тыс. случаев, госпитализированы 634 человека, скончались 38 пациентов с COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 3 тыс. 398 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 301.
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