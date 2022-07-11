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Транспорт и связь 11.07.2022 14:58

"ЮТэйр" увеличил число рейсов из Москвы в Гянджу до 5 в неделю

Авиакомпания "ЮТэйр" (летает под брендом Utair) ввела дополнительные рейсы из Москвы в Гянджу (Азербайджан) по вторникам и субботам, увеличив частоту полетов по этому маршруту до 5 рейсов в неделю, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Ранее компания летала по этому направлению в понедельник, четверг и воскресенье.

"В этом году мы нарастили количество рейсов в Азербайджан. В расписании компании есть прямые маршруты в Гянджу и Нахичевань из Москвы, в Баку - из Грозного, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По данным "Яндекс-расписания", полеты из Москвы в Гянджу выполняет также авиакомпания "ИрАэро" дважды в неделю.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЮТЭЙР, РЕЙСЫ


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