Премьер Нидерландов прибыл с визитом в Киев

Глава нидерландского правительства Марк Рютте в понедельник прибыл в Киев, сообщает общественное телерадиовещание Нидерландов NOS. Ожидается, что позже в понедельник он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. NOS напоминает, что это первый визит Рютте в Киев за последнее время. В мае Украину посещал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

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