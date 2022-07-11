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Дальнее зарубежье 11.07.2022 15:10

Премьер Нидерландов прибыл с визитом в Киев

Глава нидерландского правительства Марк Рютте в понедельник прибыл в Киев, сообщает общественное телерадиовещание Нидерландов NOS.

Ожидается, что позже в понедельник он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

NOS напоминает, что это первый визит Рютте в Киев за последнее время. В мае Украину посещал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ПРЕМЬЕР, УКРАИНА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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