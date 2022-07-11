Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.07 $/bbl +/- WTI 102.73 +4.20 Brent 104.65 +3.96

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.07.2022 16:26

Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор, заявили о важности нормализации отношений между Арменией и Турцией - правительство Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Стороны подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что будет способствовать также укреплению мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Пашинян и Эрдоган выразили надежду, что достигнутые на встрече 1 июля спецпредставителей Армении и Турции договоренности в короткие сроки будут реализованы.

Отмечается, что в ходе разговора Пашинян поздравил президента Турции в связи с праздником Курбан Байрам, а президент Турции поздравил премьера Армении с предстоящим праздником Вардавар в честь Преображения Господня.

1 июля спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, посещающих эти страны, и в возможно кратчайшие сроки также начать осуществление прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Пашинян поручил оперативно реализовать договоренности об открытии армяно-турецкой границы Пашинян заявил о необходимости повышения эффективности ОДКБ Пашинян ждет помощи от РФ по вопросу делимитации границы с Азербайджаном Алиев и Пашинян 22 мая проведут встречу в Брюсселе Пашинян: реакция стран-членов ОДКБ на войну в Карабахе осенью 2020г «не очень обрадовала Армению» Пашинян приедет в понедельник в Москву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az