Пашинян и Эрдоган провели телефонный разговор, заявили о важности нормализации отношений между Арменией и Турцией - правительство Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Стороны подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что будет способствовать также укреплению мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Пашинян и Эрдоган выразили надежду, что достигнутые на встрече 1 июля спецпредставителей Армении и Турции договоренности в короткие сроки будут реализованы.

Отмечается, что в ходе разговора Пашинян поздравил президента Турции в связи с праздником Курбан Байрам, а президент Турции поздравил премьера Армении с предстоящим праздником Вардавар в честь Преображения Господня.

1 июля спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в возможно кратчайшие сроки обеспечить пересечение сухопутной границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, посещающих эти страны, и в возможно кратчайшие сроки также начать осуществление прямых авиагрузоперевозок между Арменией и Турцией.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта. 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции.