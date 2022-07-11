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Внешняя политика 11.07.2022 16:45

Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Австрии в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу с новым послом Австрии в Баку Томасом Шуллером-Гетцбургом .

Шуллер-Гетцбург вручил Байрамову копии своих верительных грамот.

"Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал успехов в работе. Министр довел до сведения посла, что ожидает ответного визита своего австрийского коллеги в Азербайджан" - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Байрамов также отметил, что в контексте изменений, произошедших в регионе, еще больше расширились возможности и перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики, образования, транспортно-транзитной области, по вопросам альтернативных и "зеленых" энергоресурсов, а также так и на гуманитарном уровне.

Посол отметил, что сотрудничество между двумя странами в различных направлениях, особенно в вопросах энергетики, расширилось. По его словам, интерес австрийских компаний к Азербайджану увеличивается: в мае текущего года была осуществлена торговая миссия из Австрии в Азербайджан, в ближайшее время планируется новая миссия.

Байрамов в ходе встречи проинформировал посла об ущербе, причиненном Азербайджану и населению в результате агрессии Армении, а также о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также о взглядах и предложениях Азербайджана на будущее развитие региона в условиях мира и спокойствия.

"Министр также подчеркнул важность поддержки австрийскими компаниями восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ПОСОЛ, ВСТРЕЧА


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