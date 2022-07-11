Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Австрии в Азербайджане

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу с новым послом Австрии в Баку Томасом Шуллером-Гетцбургом .
Шуллер-Гетцбург вручил Байрамову копии своих верительных грамот.
"Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал успехов в работе. Министр довел до сведения посла, что ожидает ответного визита своего австрийского коллеги в Азербайджан" - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Байрамов также отметил, что в контексте изменений, произошедших в регионе, еще больше расширились возможности и перспективы сотрудничества в сферах политики, экономики, образования, транспортно-транзитной области, по вопросам альтернативных и "зеленых" энергоресурсов, а также так и на гуманитарном уровне.
Посол отметил, что сотрудничество между двумя странами в различных направлениях, особенно в вопросах энергетики, расширилось. По его словам, интерес австрийских компаний к Азербайджану увеличивается: в мае текущего года была осуществлена торговая миссия из Австрии в Азербайджан, в ближайшее время планируется новая миссия.
Байрамов в ходе встречи проинформировал посла об ущербе, причиненном Азербайджану и населению в результате агрессии Армении, а также о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также о взглядах и предложениях Азербайджана на будущее развитие региона в условиях мира и спокойствия.
"Министр также подчеркнул важность поддержки австрийскими компаниями восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в информации.
Н.Аббасова
Санкции ЕС против РФ не препятствуют возврату в Германию турбины "Северного потока-1" - представитель ЕК
Литовский Ignitis grupe работает штатно, несмотря на кибератаку в выходные
США приветствуют решение Канады вернуть ФРГ турбину для "Северного потока" - Госдеп
краинская "дочка" SOCAR примет участие в школы и парка имени Зарифы Алиевой в г.Ирпень
В Азербайджане за сутки зафиксирован мизерный спад случаев заболеваемости COVID-19
Число случаев COVID-19 в мире превысило 555,4 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Путин и Эрдоган в преддверии российско-турецкого саммита обсудили экономическое сотрудничество - Кремль
Минэнерго Испании призывает снижать объемы закупок российского газа
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию на Украине, тему вывоза зерна по Черному морю
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ