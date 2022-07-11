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Дальнее зарубежье 11.07.2022 17:30

Минэнерго Испании призывает снижать объемы закупок российского газа

Власти Испании обратились к энергетическим компаниям страны с призывом сократить закупки российского газа, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Тересу Риберу.

"Мы сообщили газовым компаниям о том, что им следует рассмотреть возможность снижения закупок российского газа и диверсификации поставок", - приводит агентство ее слова.

Ранее сообщалось, что в июне этого года РФ стала вторым поставщиком газа для Испании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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