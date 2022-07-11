В Азербайджане за сутки зафиксирован мизерный спад случаев заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 32 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 793 тыс. 764, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 37 случаев.

Четвертый день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 719 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 662 человека (+18 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 383 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 591 тест на коронавирус против 2 тыс. 18 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 987 тыс. 669 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова