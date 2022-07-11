Эрдоган и Путин обсудили ситуацию на Украине, тему вывоза зерна по Черному морю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным создание в Черном море коридоров для экспорта зерна, передает телеканал TRT World.
"Турецкий президент Эрдоган в телефонном разговоре с российским президентом Путиным обсудил (...) установку коридоров безопасности для экспорта зерна в Черном море", - информирует телеканал.
Кроме того, по данным TRT World, турецкий и российский президенты затронули ситуацию на Украине и в Сирии.
Со своей стороны, агентство "Анадолу" сообщает, что Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил, что "настало время для ООН принимать шаги по коридорам безопасности в Черном море для экспорта зерна".
Турецкий президент также сказал о необходимости урегулирования ситуации на Украине и вновь заявил о готовности Анкары "сделать все возможное", чтобы способствовать этому.
Эрдоган 5 июля заявил, что Анкара попытается в течение 10 дней решить с Москвой и Киевом вопрос организации коридора для экспорта зерна через порты Украины.
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