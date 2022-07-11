США поддерживают решение канадских властей вернуть Германии принадлежащую "Газпрому" газовую турбину для трубопровода "Северный поток", сообщает американский Госдепартамент.
"Мы поддерживаем решение канадского правительства вернуть Германии турбину для природного газа, которая используется на трубопроводе "Северный поток 1", - говорится в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.
В документе отмечается, что эта турбина позволит Германии и другим европейским странам в короткий промежуток времени пополнить запасы газа, "повысив тем самым энергетическую безопасность и устойчивость".
В Госдепе вновь заявили, что США с союзниками привержены усилиям по "сокращению зависимости от российских энергоресурсов". В то же время, отмечается в заявлении, Запад прилагает усилия для защиты своих экономик и обеспечения стабильности на глобальном рынке энергоресурсов.
Накануне канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens, которая находилась на ремонте в Монреале
"Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для "Северного потока 1"в Германию", - говорится в заявлении министра.
Он отметил, что разрешение на вывоз турбины выдали после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.
Как сообщалось, немецкие официальные лица призвали Канаду изыскать способ вернуть попавшую под санкции турбину, опасаясь, что Россия может под этим предлогом остановить газопровод "Северный поток" и не дать Германии заполнять свои газовые хранилища перед зимой.
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