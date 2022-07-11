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ТЭК 11.07.2022 18:33

Санкции ЕС против РФ не препятствуют возврату в Германию турбины "Северного потока-1" - представитель ЕК

Санкции ЕС в отношении России не затрагивают газоснабжения, но Евросоюз подготовился к различным сценариям дальнейшего развития ситуации, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"Ситуация (на газовом рынке - ИФ) чрезвычайно серьезная, и нужно, чтобы мы были подготовлены", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Что касается прекращения поставок газа по газопроводу "Северный поток-1", речь идет о плановых профилактических работах, предусмотренных на 10 дней. "Совершенно нормально, что газопровод обслуживается", - пояснил Макфи.

На вопрос о том, позволяют ли санкции ЕС вернуть Германии из Канады принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток-1", которая находилась на ремонте в Монреале, представитель ЕК ответил: "Режим санкций Европейского союза не затрагивает оборудования или технологий для транспортировки природного газа".

Вместе с тем, по его словам, есть очень ясное политическое решение на высшем уровне ЕС: "непременно и как можно быстрее положить конец зависимости от российского ископаемого топлива". "Зависимости от нефти и газа. Но, что касается газа, нужно несколько больше времени, чтобы адаптировать промышленность Европейского союза", - сказал пресс-секретарь.

Он указал на то, что план Евросоюза RePowerEU предусматривает поиск альтернативных источников энергоснабжения. Но также ставится вопрос об экономии потребления энергии.

Макфи напомнил, что в середине июля ожидается объявленный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен чрезвычайный план готовности к потенциальному полному отключению поставок российского газа. "Мы готовимся к любой возможности", - добавил представитель Еврокомиссии.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ТУРБИНА


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